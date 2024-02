Sanremo 2024, il cast di «Mare Fuori» porta la violenza contro le donne sul palco: «Ecco le parole dell’amore» – Il video

Sul palco della 74esima edizione del Festival di Sanremo sale anche il cast della serie televisiva italiana attualmente di maggior successo: Mare fuori. Otto attori della fiction Rai, ambientata in un carcere minorile di Napoli, si sono presi lo spazio e hanno deciso di dedicarlo ai delicati temi della violenza contro le donne e dei femminicidi, declinato sull’importanza delle parole da cui si insinua la cultura machista. «Accogli, ascolta, accetta, impara, verità, accanto, no e insieme»: sono questi i termini da cui ogni attore ha condiviso una riflessione tratta da un testo dello scrittore veronese Matteo Bussola. «Accetta che le persone possono essere felici senza di te», ha detto Yeva Sai, new entry nella quarta stagione della serie che si è presentata sul palco dell’Ariston con le bandiere del suo Paese sul vestito, l’Ucraina.

«Abbandoniamo gli sterotipi»

«Abbandoniamo gli stereotipi del vero uomo e della vera donna. Gli uomini veri e le donne vere amano nel mondo e accolgono le diversità sapendo che è questo a renderli liberi», ha proseguito un altro attore. E ancora: «Una coppia non si fonda sull’attribuire ruoli, ma sul condividerli. Non serve mettere confini, ma starsi accanto, attendersi e accettare anche i momenti di silenzio in cui sembra che non succede niente». Perché, proseguono gli attori, «quell’attesa è solo ciò che prepara al meglio. E quel silenzio è solo ciò che testimonia il tuo amore». Infine, gli ultimi due termini sono stati interpretati da Maria Esposito, nota come Rosa Ricci nella fiction Rai, e da Massimiliano Caiazzo, conosciuto per il ruolo di Carmine Di Salvo. Si tratta di «No: una parola dura che definisce il perimetro della nostra volontà e che dobbiamo riuscire a pronunciare e ricevere. L’amore non è possesso e a volte un no è la più alta dichiarazione d’amore». E di «Insieme: ciò che conta è che ricominciamo a guardarci gli uni negli occhi degli altri e che quello che vediamo dipende solo da noi». A seguire il cast ha cantato la sigla della serie, scritta da Matteo Paolillo: «’O Mar For».

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

