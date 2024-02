Pubblicità occulta a Sanremo, Amadeus ci ricasca con John Travolta: «Posto la foto sui social». Poi si corregge: «Su Televideo…»

A un anno di distanza da una delle polemiche maggiori dell’edizione del 2023, Amadeus rischia di scivolare nuovamente sui social. Con Chiara Ferragni come co-conduttrice, aprì il suo profilo Instagram in diretta, si scattò un selfie e lo postò. Raccogliendo tantissimi follower in pochi minuti, centinaia di migliaia di interazioni e, nel giro di qualche giorno, anche un’azione dell’Agcom che interpretò quell’azione e le numerose dirette social come pubblicità occulta a Meta, e sanzionò Rai con 170mila euro di multa. Appena ieri, 6 febbraio, la quarta sezione del Tar Lazio ha confermato la sanzione. Ed eccoci nel 2024, seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, con John Travolta che sale sul palco dell’Ariston – per la seconda volta in carriera – e il conduttore chiede al figli di scattargli una foto con il divo americano. Amore non mi hai fatto le foto con John Travolta? Eh no, le devi fare, dice rivolto alla famiglia in prima fila, poi si scusa con l’attore, «scusate, beghe familiari, quando mi ricapita. Poi le devo postare sui miei social». Si rende immediatamente conto della gaffe e si corregge: «Oh no, un’altra volta. Non ho detto niente, “i miei social” sono Televideo».

