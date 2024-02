Sanremo, Annalisa e i complimenti di Francesca Michielin: «Questa donna è un fottuto fenomeno»

«Annalisa: controllo nelle note basse (che da lei così non avevo mai sentito) assurdo, controllo nelle note medie assurdo, controllo nelle note alte assurdo. Dio santo sta donna è un fottuto fenomeno». A dirlo, con un post su X è la cantante Francesca Michielin che si complimenta con Annalisa per la sua performance nella serata cover e duetti del Festival di Sanremo. Annalisa è salita sul palco dell’Ariston esibendosi con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di «Sweet Dreams» degli Eurythmics. Una esibizione che ha lasciato senza fiato non solo la platea ma anche i commentatori sui social. «Grazie Francy», replica Annalisa alla collega.

Tanti i commenti positivi per l’esibizione. «Sto ancora sognando l’intro di Annalisa», e anche «C’è qualcuno che ha ancora dei dubbi al riguardo?».

