Roma, i trattori pronti a raggiungere il Colosseo: «E stasera un corteo sul Grande Raccordo Anulare»

Roberto Rosati uno dei portavoce degli agricoltori abruzzesi che ha aderito a Riscatto Agricolo, fa sapere che oggi, 9 febbraio, andrà in scena il corteo dei trattori sul Grande Raccordo Anulare. «Solo l’orario è da stabilire. Dovrebbe essere intorno alle 21», ha fatto sapere dal raduno di via Nomentana. «Ringraziamo il prefetto e il questore di Roma per la collaborazione perché noi siamo per la proposta e non per la protesta e devo dire che siamo stati capiti», ha detto Rosati. Intanto al presidio i trattori sono 500. E quattro mezzi vorrebbero arrivare in centro «senza creare disagio e scompiglio», ha fatto sapere invece Alessio Centini. Gli agricoltori vorrebbero arrivare fino al Colosseo: «Attraverseremo dei punti ‘cardinali’ di Roma poi saranno le forze dell’ordine a dirci dove è meglio passare». Mentre l’incontro con il ministro Francesco Lollobrigida «speriamo ci sia a breve», conclude.

