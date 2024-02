Sanremo 2024, il karaoke dei The Kolors sui successi di Umberto Tozzi fa cantare l’Ariston – Il video

La scelta di Umberto Tozzi non è solo ottima rispetto al contesto, ma inquadra perfettamente il percorso che i The Kolors, come hanno anche raccontato ai microfoni di Open, hanno intenzione di intraprendere. Brani che raccontino storie (vedi Un ragazzo una ragazza) senza grosse pretese intellettuali e che abbiano un ritmo andante, coinvolgente, se possibile ballabile. D’altra parte in questo medley quante hit abbiamo ascoltato? Praticamente tutte e ci siamo divertiti perché le amiamo da svariati decenni e hanno fatto la storia del nostro pop. Parliamo di Ti amo, Tu e Gloria, che sono di quelle canzoni che non hanno letteralmente di spiegazione che vada oltre il titolo. La resa è scoordinata e i brani sono stati proposti in una tonalità più bassa, ma l’effetto karaoke è comunque sempre assicurato.

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

