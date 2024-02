Il caso Diodato, il sollievo di Geolier, la tuta gold di Mattarella: i migliori meme della finale di Sanremo 2024

Se Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo in linea con le aspettative, la coppa per il miglior meme della finale della kermesse canora se l’aggiudica un cantante totalmente inaspettato: Diodato. La pagina Wikipedia del cantante in gara con Ti muovi è stata improvvisamente modificata: «Diodato ha rapito Aldo Moro», si leggeva nelle scorse ore, fino all’intervento degli amministratori. In pochissimo tempo, però, gli screenshot hanno fatto il giro del web e invaso Twitter. La tuta gold di Mahmood, invece, è finita magicamente sul nostro presidente della Repubblica Sergio Matterella. Il testo di Tango che Tananai ha riportato sul palco dell’Ariston come ospite è stato leggermente trasformato in «Eravamo da me, abbiamo messo i Jalisse…». Quanto alla vittoria di Sanremo, infine, c’è chi sdrammatizza per quanto accaduto a Geolier – travolto dalle polemiche per il primo posto alla serata duetti e poi arrivato secondo alla finale: «Ha tirato un sospiro di sollievo quando ha sentito il nome di Angelina perché lui di essere nuovamente cagato il ca**o non ne aveva minimamente voglia».

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

