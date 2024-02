Dall’appello per il cessate il fuoco alla «censura» di Mara Venier: il Festival di Sanremo visto da Dargen D’Amico – Il video

Dopo l’appello per il cessate il fuoco dal palco dell’Ariston e la «censura» a Domenica In, Dargen D’Amico non è più intervenuto sulle polemiche scatenate dagli appelli lanciati da lui e Ghali sulla situazione a Gaza. Ora Dargen ripercorre la sua esperienza al Festival di Sanremo e lo fa con un video pubblicato sui social. Nei quasi due minuti di filmato si vedono alcuni dei momenti più iconici del rapper sul palco dell’Ariston e nel dietro le quinte. A partire dal suo appello lanciato nella primissima serata del Festival: «Nel Mar Mediterraneo ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua, senza cibo. E in questo momento il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia, Dio, non accettano la scena muta: cessate il fuoco», aveva detto dal palco. Poi c’è spazio ovviamente per Onda Alta, il brano con cui si è presentato a Sanremo e che parla di immigrazione. E sempre di immigrazione aveva parlato Dargen anche durante l’ospitata a Domenica In, poco prima di essere bruscamente interrotto da Mara Venier. Un episodio che nel video pubblicato sui social compare solo per pochissimi secondi.

Foto di copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Dargen D’Amico sul palco dell’Ariston (Sanremo, 9 febbraio 2024)

