Il Fatto: «Ghali censurato anche da Repubblica: la direzione ha fatto saltare l’intervista»

Prima del caos a Sanremo, il rapper aveva concesso un’intervista al giornale diretto da Maurizio Molinari. Era prevista per sabato ma non è mai uscita

A tre giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo continua a tenere banco la polemica sulle parole di Ghali. Durante l’ultima serata all’Ariston, il rapper ha lanciato un messaggio dal palco chiedendo uno «stop al genocidio» a Gaza. A rispondergli, il giorno successivo, è stato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ha scritto una nota pro-Israele letta anche da Mara Venier durante l’edizione speciale di Domenica In in diretta da Sanremo. Nel giro di pochi giorni l’intera vicenda si è trasformata in un caso anche politico, con i partiti di opposizione che hanno criticato il comportamento della Rai. Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Pd, ha parlato apertamente di «censura». Ad aggiungere un nuovo tassello alla vicenda è il Fatto Quotidiano, secondo cui a censurare il pensiero di Ghali non sarebbe stata solo la Rai, ma anche il quotidiano La Repubblica.

Stando a quanto ricostruito dal quotidiano diretto da Marco Travaglio, nei giorni del Festival di Sanremo Ghali avrebbe rilasciato un’intervista a un giornalista di Repubblica. L’articolo era stato impaginato nella serata di venerdì 9 febbraio e avrebbe dovuto uscire nell’edizione cartacea del giorno successivo. Poco prima di andare in stampa, però, la direzione del quotidiano si sarebbe opposta e avrebbe deciso di non pubblicarla. Il motivo? Il messaggio pacifista diffuso da Ghali non conteneva riferimenti alla strage del 7 ottobre compiuta da Hamas, spiega Il Fatto Quotidiano. L’entourage del rapper, contattato dal giornale di Travaglio, ha confermato questa ricostruzione. Non solo: nei giorni successivi a Ghali sarebbe stato chiesto di aggiungere una domanda sugli attacchi di Hamas. Richiesta rispedita al mittente, che ha fatto saltare definitivamente l’uscita dell’intervista.

Foto di copertina: ANSA/Ettore Ferrari | Ghali e il pupazzo “Rich Ciolino” sul palco dell’Ariston a Sanremo (10 febbraio 2024)

Leggi anche: