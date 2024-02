Caronte: l’avvoltoio del Fantaparco di Bussoleno è sparito

L’avvoltoio del Fantaparco di Bussoleno è sparito. La fattoria didattica Bim Bum Baam ha annunciato la scomparsa di Caronte ieri su Facebook: «La mattina resta con le ali aperte per scaldarsi. Il volo è lento e planato, sbatte pochissimo le ali. Per favore condividete perché può essere ovunque, spaventato ha strappato i geti. Si chiama Caronte…non è aggressivo». Spiegando anche che l’animale è imprintato all’uomo (cioè è abituato alla presenza di esseri umani e non li considera dei nemici naturali). Caronte «si è spaventato per qualcosa e sfortuna vuole che entrambi i geti si siano rotti», spiega il Fantaparco. Ieri è stato avvistato a Trofarello nei pressi della pista da cross. «Caronte si trovava nei prati di fronte nella zona della casetta abbandonate di una caserma credo. Al nostro arrivo però era già andato via», spiegano ancora dal centro. Poi addirittura i consigli per la cattura: «Se riuscite ad avvicinarlo afferrate i lacci di cuoio alle zampe oppure prendetelo a mo’ di gallina da dietro le ali. Non è aggressivo».

Leggi anche: