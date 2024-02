Fiorello torna in tv, l’imbarazzo per il baffetto di ritorno dopo Sanremo: «Sembro D’Alema!» – Il video

Ora che sta ricrescendo il baffetto, per Fiorello si ripropone il problema “tecnico-politico” legato al suo look. «Mi sto Dalemizzando sempre di più», esclama ironicamente lo showman a Dedicato a Maurizio, la serata speciale andato in onda ieri sera in ricordo del giornalista morto un anno fa, il 23 febbraio 2023. Quei baffi e quel taglio di capelli ricordano infatti un po’ troppo l’aspetto di Massimo D’Alema, al punto tale che tre anni fa Fiorello dovette sottoposti al taglio dei baffi (da parte di Amadeus) in diretta televisiva sul palco Sanremo 2021. «Sono stanco di sentirmi dire che gli assomiglio. Me lo ha confermato anche mia moglie», scherzò il mattatore televisivo allora. E ora che i baffi son tornati, rilancia il paragone e la battuta suscitando l’ilarità dei numerosi ospiti della puntata omaggio. Dal conduttore Fabio Fazio a Renzo Arbore, da Mara Venier a Paolo Bonolis sino a tanti altri grandi nomi della televisione italiana, tutti sono scoppiati a ridere per l’ultimo cruccio di Fiorello. Con Fazio che ha commentato con ironia: «C’è bisogno di leader…». «Soprattutto nel Pd», gli ha replicato pronto lo showman siciliano.

