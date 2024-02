Alessia Fabiani, assolto l’ex marito accusato di maltrattamenti: l’attrice indagata per falsa testimonianza

Fabrizio Cherubini, l’ex marito dell’attrice e modella Alessia Fabiani accusato dalla stessa di maltrattamenti e lesioni, è stato assolto. Ora la 47enne è accusata di falsa testimonianza. La donna aveva dichiarato in aula di essere stata picchiata e insultata da Cherubini perché troppo geloso. Al punto tale che pretendeva che lei lavorasse al ristorante al posto di fare l’attrice in teatro. Nel racconto di Fabiani, l’uomo era arrivato a «stringerle il collo, colpendola con schiaffi e spinte. Tanto da procurarle lesioni in un’occasione, e danneggiarle effetti personali». Dal canto suo, Cherubini ha sempre respinto ogni accusa e a novembre 2023 si era difeso dichiarando che chi aveva atteggiamenti violenti era in realtà l’ex moglie. E sostenendo che fosse Fabiani ad attaccarlo, arrivando in un’occasione a colpirlo con un calcio ai genitali e un pugno.

Ora il tribunale di Roma ha deciso di dar ragione a lui. Le indagini difensive condotte dagli avvocati di Cherubini hanno smontato le presunte prove presentate da Fabiani, dimostrandone l’infondatezza. In particolare, è emerso che alcuni lividi di cui l’attrice aveva parlato, giustificando la loro assenza con un taglio di capelli durante un evento pubblico nel 2016, non sono mai esistiti. Sono state trovate, infatti, immagini che smentiscono la versione della modella.

