«Fedez su tutte le furie» dopo l’intervista di Chiara Ferragni, l’indiscrezione di Dagospia: partite le lettere degli avvocati

Sarebbe sempre più grave la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, soprattutto dopo il faccia a faccia tra i due lo scorso venerdì 23 febbraio. A parlarne è ancora una volta Dagospia, che per primo aveva rilanciato l’indiscrezione della separazione tra il rapper e l’influencer. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, i due si sono rivisti venerdì «nelle loro nuova casa di Milano», da cui Fedez sarebbe andato via la domenica precedente dopo l’ennesima lite. «Per fare pace? Macché – spiega Dagospia – i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo». Venerdì ci sarebbe stato un momento di chiarimento, o almeno quella doveva essere l’intenzione: «Si erano ripromessi di tenere un profilo basso», aggiunge Dagospia. Il giorno dopo però sul Corriere della Sera è stata pubblicata un’intervista a Chiara Ferragni, che a Fedez non è piaciuta per niente.

La rottura dopo l’intervista

In quella intervista, l’imprenditrice si difendeva dopo le polemiche e l’inchiesta partita dal caso Balocco. E al marito rimproverava di fatto di essere stato assente per diversi weekend. Tanto è bastato per far saltare i nervi del rapper, che secondo Dagospia, dopo aver letto l’intervista «è andato su tutte le furie». Ora Fedez avrebbe definitivamente deciso di andare via, tant’è che «sta cercando una nuova casa a Milano».

Leggi anche: