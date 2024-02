Roma, i ladri di cani con un furgone bianco che hanno tentato di rapire un dogo argentino

I ladri di cani tornano ad agire a Roma. Dopo i precedenti dei mesi scorsi, i due segnalati alla guida di un furgone bianco hanno tentato di portare via alla sua padrona un dogo argentino nel parco della Cellulosa, a Casalotti. La storia la racconta oggi Il Messaggero, mentre la paura corre sui gruppi Facebook di quartiere: «Tra le 15,30 e le 16 due uomini hanno tentato di rapire la mia cagnolona». Soltanto l’intervento di un altro giovane ha salvato tutto. La proprietaria del cane stava entrando al parco con l’animale al guinzaglio. Alla vista dei due ha urlato. Un ragazzo ha messo in fuga i due aggressori. Che sono scappati su un furgone bianco senza targa dietro e un po’ arrugginito. Ora lei è alla ricerca di testimoni che possano aiutare a rintracciarli. Ha segnalato l’accaduto ai carabinieri. Ma c’è chi teme che i due possano avere altri obiettivi, come i bambini. Nei giorni scorsi tra Casalotti e Primavalle hanno tentato di portare via a un adolescente il suo pastore tedesco. Uno dei due è sceso e ha provato a prendere il cane, l’altro è rimasto a bordo del mezzo. Il ragazzo è scappato. Ma la paura è stata tanta.

