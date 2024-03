Il chirurgo che ha operato Fedez lascia l’ospedale Fatebenefratelli: «Stanco e deluso dal servizio sanitario nazionale»

Marco Antonio Zappa ha operato d’urgenza Fedez a fine settembre per il sanguinamento di due ulcere. Al tempo il rapper ringraziò il medico che oggi però lascia il Servizio sanitario nazionale, dove ha lavorato per tutti questi anni. A darne notizia è l’Adnkronos. Dal primo marzo, Zappa non è più direttore dell’Uoc di Chirurgia generale dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano. Perché, spiega all’agenzia, «sono troppo stanco e deluso da un sistema pubblico a cui tutto quello che sono, che ho fatto, che ho dato non interessa affatto». Un mondo dove «uno vale uno. La verità è questa, ci ho messo tanto, ma finalmente l’ho capita e non ci sto più. Lascio». Il 63enne precisa che non smetterà di fare il chirurgo, «esercitare il mestiere più bello del mondo ma offrirò nuovi progetti ai miei sogni e ai miei pazienti».

