I commenti sessisti contro la sindaca di Russi: «Ha avuto una crisi post partum, non era nel pieno delle sue facoltà mentali» – Il video

«Vi giuro che non avrei mai pensato di dover pubblicare un post di questo tipo». È con queste parole che Valentina Palli, sindaca di Russi (Ravenna), accompagna il video pubblicato sui social cui si vede il geologo Claudio Miccoli fare alcuni commenti sessisti nei suoi confronti. Durante un incontro pubblico sull’alluvione del maggio 2023, il geologo rievoca un incontro avuto con la sindaca di Russi, che ricorda così: «Forse era attaccata da una crisi di depressione post parto perché per dire una cosa del genere vuol dire che non ha un totale equilibrio mentale in quel momento». Immediata la risposta di Valentina Palli, che ha denunciato l’episodio pubblicamente con un video pubblicato sui propri canali social: «Io mi chiedo perché nel 2024 noi donne dobbiamo essere ancora sottoposte a questo livello di inaudita e inaccettabile violenza», si sfoga Palli. La prima cittadina di Russi annuncia inoltre di voler agire per vie legali contro Miccoli, «non solo per tutelare me stessa ma tutte le donne».

La solidarietà alla sindaca

A esprimere vicinanza alla sindaca di Russi è anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: «Massima solidarietà a nome mio e della Giunta regionale alla sindaca Valentina Palli. Gli insulti sono sempre odiosi, ma l’aggravante sessista con cui la sindaca, l’istituzione più vicina ai cittadini sul territorio, è stata attaccata li rende ancora più esecrabili». Bonaccini descrive poi come «irricevibili» e «in contrasto con il vivere civile» le parole pronunciate da Claudio Miccoli. Sulla stessa linea anche l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, che ha pubblicato una nota in cui esprime «piena disapprovazione» per il comportamento di Miccoli. «Ferisce ascoltare certe affermazioni rivolte ad una donna – commenta Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei Geologi regionale -. Prendiamo le distanze dalle frasi che sarebbero state espresse, formulate e pubblicamente dichiarate da un geologo nei confronti della sindaca».

