Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 e sciame sismico: paura anche a Napoli

Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei poco dopo le 10 di oggi 3 marzo. Alla scossa di terremoto sono poi seguite altre di intensità minore per circa dieci minuti a tre chilometri di profondità. Il terremoto anche stavolta è stato percepito nitidamente a Napoli, in particolare nelle zone più vicine all’area e nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. Segnalazioni sono arrivate anche da chi abita ai piani bassi. Al momento non ci sono notizie di danni a persone o cose. Già ieri 2 marzo uno sciame sismico con epicentro ai Campi Flegrei era stato registrato tra le 22.58 e 23.03, con una magnitudo tra 1.3 e 1.7. Mezz’ora dopo la prima scossa più forte, ce ne sono state altre cinque di minore entità avvertite nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Marano.

