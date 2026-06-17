La bimba di 4 mesi cianotica al nido, il terrore delle maestre. L’allarme e la tragedia dopo la corsa in ospedale nel Leccese

La chiamata al 118 dalla struttura di Santa Maria di Leuca gestita dalle suore. L'intervento degli operatori sanitari e la corsa in ospedale: cosa è successo

Una bimba di quattro mesi è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore improvviso mentre si trovava nell’asilo nido di Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce. L’allarme è scattato intorno alle 11.30, all’interno della struttura gestita dalle suore, dove le educatrici hanno chiamato il 118, temendo un rigurgito o peggio un episodio riconducibile alla Sindrome della morte in culla (Sids). Gli operatori sanitari, una volta sul posto, hanno trovato la piccola in stato di cianosi e hanno avviato subito le manovre di rianimazione, poi proseguite durante il trasporto in codice rosso verso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, come riferito dalle fonti sanitarie del nosocomio citate dall’Ansa.

L’indagine e gli accertamenti sulla neonata di Castrignano del Capo

Nonostante i tentativi dei medici, il cuore della bambina si è fermato, come racconta Valentina Murrieri su LeccePrima, che riporta anche l’arrivo dei carabinieri e degli agenti della polizia locale di Castrignano del Capo nella struttura. La salma è stata trattenuta a Tricase su disposizione della pm Roberta Di Filippo, in attesa delle decisioni sugli approfondimenti clinici e sull’eventuale autopsia. Secondo quanto trapela dall’ospedale, la piccola non risultava soffrire di patologie compatibili con un esito così rapido, e ora si attendono le indicazioni dell’autorità giudiziaria per chiarire le cause del decesso.