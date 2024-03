Kate Middleton, fissato il primo appuntamento ufficiale: l’8 giugno al compleanno del Re

Da quando è stata operata e poi dimessa per un intervento all’addome, del quale sono stati diffusi pochissimi dettagli, delle condizioni di salute della principessa del Galles si è saputo poco. Solo che i tempi di convalescenza e di recupero sarebbero stati lunghi e che Kensington Palace non si aspettava la presenza di Kate Middleton in impegni ufficiali prima di Pasqua. Ora però è uscita la prima data in cui sicuramente tornerà in pubblico: il prossimo 8 giugno, tra tre mesi, per la parata del “Trooping the Colour” in cui si celebra il compleanno del monarca – che si festeggia ogni anno la seconda domenica di Pasqua, inteso come compleanno della corona e non di re Carlo, che è nato il 14 novembre. Lo ha annunciato il ministero della difesa del governo di Rishi Sunak, a due mesi dal ricovero in ospedale della futura regina consorte. La presenza di Kate Middleton alla cerimonia di giugno fa immaginare che per allora sarà in forze e avrà pienamente recuperato dall’operazione. Ciò non toglie che Kensngton Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles, potrebbe inserire in agenda altri appuntamenti, anche antecedenti a quello dell’8 giugno, tenute conto le condizioni di salute di Kate.

