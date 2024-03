Madonna e il racconto dell’esperienza pre-morte: «Dio mi ha chiamato verso sé, io ho risposto “no, no, no!”» – Il video

Madonna torna a parlare dei suoi problemi di salute e lo fa nel luogo dove più è abituata a esprimere tutte le sue emozioni: un palcoscenico. Durante il primo dei cinque concerti in programma a Los Angeles, l’artista statunitense ha raccontato ai fan cosa è successo la scorsa estate, quando è finita in terapia intensiva per una grave infezione batterica. Nel discorso sul palco del Kia Forum, la superstar ha parlato di «near-death experience», un’esperienza di pre-morte, durante la quale avrebbe anche incontrato Dio. «Non sto scherzando, è stato abbastanza spaventoso», ha detto Madonna ai fan increduli presenti al concerto. «Ovviamente – prosegue l’artista – non ne avevo idea perché ero in coma indotto, ma quando mi sono svegliata, la prima parola che ho detto è stata “no”, o almeno così mi ha raccontato la mia assistente». E quel “no”, sostiene Madonna, era proprio una risposta a Dio. «Mi stava dicendo “vuoi venire con noi? Vuoi venire con me? Vieni da questa parte?”. E io ho riposto “no, no, no!”». Un discorso tanto incredibile quanto inaspettato, che i fan hanno accolto con un applauso. Dopodiché, Madonna ha ringraziato il suo medico, il dottor David Agus, anche lui presente tra il pubblico: «Ha dovuto sorbirsi un sacco di mie interessanti telefonate. Quando stavo male l’estate scorsa e letteralmente non riuscivo a camminare dal letto al bagno, lo chiamavo un giorno sì e uno no chiedendogli perché non avessi alcuna energia e quando sarebbe tornata la mia energia. Lui rispondeva dicendomi soltanto “vai fuori al sole”».

