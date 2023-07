Madonna, la lettera ai fan dopo il ricovero: «Mi sto riprendendo, ho pensato ai miei figli e a voi»

«Grazie per la vostra energia positiva, preghiere e le parole di guarigione e di incoraggiamento». Affida a un post su Instagram una lettera per i suoi fan Madonna dopo l’infezione dei giorni scorsi che l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva. La popstar ha rischiato la vita, ha dovuto annullare le 84 date del tour Celebrations in partenza il 15 luglio ed è ancora in convalescenza a casa. «Ho sentito il vostro amore», dice ora Madonna, «sono sulla via della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita». La cantante ha ricordato che il suo primo pensiero al risveglio in ospedale è stato per i suoi figli, e poi ha pensato ai fan. «Non volevo deludere chi aveva comprato il biglietto per il mio tour», scrive sui social, né tutte le persone che hanno lavorato con lei e per lei all’organizzazione delle date. «Odio deludere le persone», ammette Madonna, «ora mi sto concentrando sulla mia salute e sul diventare più forte, vi assicuro che tornerò con voi il prima possibile». La pop star ha anche parlato dei suoi progetti futuri: «Il piano attuale è di di riprogrammare la tappa nordamericana del tour e di iniziare a ottobre in Europa. Non potrei essere più grata per la vostra attenzione e il vostro sostegno. Con amore, M».

