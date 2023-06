Come sta Madonna? La fonte vicina alla cantante: «È tornata a casa». La paura della famiglia: «Eravamo pronti al peggio»

È uscita dalla terapia intensiva Madonna, anzi secondo la Cnn sarebbe già stata dimessa dall’ospedale di New York dove era stata ricoverata d’urgenza lo scorso sabato, quando l’avevano intubata per una «grave infezione batterica». Il suo storico manager, Guy O’Seary, su Instagram aveva confermato la notizia del ricovero. Finché oggi 29 giugno una fonte vicina alla cantante ha poi aggiunto che l’artista 64enne «è tornata a casa nell’Upper East Side di Manhattan, dove recupererà in pieno le forze, e sta bene». Lo staff dell’artista ha poi assicurato ai media britannici che nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli su che cosa le è successo. Già un mese fa, Madonna aveva avuto febbre alta, ma non aveva comunque fermato i preparativi per il «Celebration tour» che alla fine è stato rinviato. Sabato scorso era stata trovata priva di sensi dopo un malore, probabilmente causato da un calo delle difese immunitarie per lo stress delle prove sempre più intense negli ultimi giorni.

Una parente della cantante che ha voluto mantenere l’anonimato ha raccontato al Daily Mail che «nessuno sapeva davvero che piega avrebbe preso la salute di Madonna, e la famiglia era preparata per il peggio». Il suo tour fortemente voluto per festeggiare il quarantesimo anniversario delle hit “Holiday” prevedeva 35 tappe in tutto il mondo, a cominciare dal 15 luglio quando la cantante si sarebbe dovuta esibire a Vancouver. In Italia c’erano due date programmate, il 23 e 25 novembre al Forum di Assago a Milano. Il tour però al momento è stato solo «rinviato fino a nuovo avviso», ma non cancellato.

