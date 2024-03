Usa, lo spot elettorale di Joe Biden: «Non sono un ragazzo giovane, ma so come fare il bene del popolo americano» – Il video

Joe Biden prova a trasformare le sue debolezze in punti di forza. E dunque dimostra di essere ben consapevole della sua età avanzata, l’elefante nella stanza che le opposizioni sfruttano per delegittimare il suo secondo mandato alla guida degli States. Mentre infatti i detrattori sostengono che la sua anzianità lo renda inadeguato a ricoprire un ruolo così importante, lui sostiene al contrario che sia un attestato di esperienza. «Non sono un ragazzo giovane. Non è un segreto. Ma il punto è questo: capisco come fare le cose per il popolo americano»: queste le parole che ha scelto per annunciare uno spot a sostegno della sua corsa verso la Casa Bianca. Un video dalla durata di un minuto in cui sorridendo ricorda di aver guidato gli Usa durante la pandemia, di aver reso l’economia la più forte del mondo, e altri risultati che contrappone ai fallimenti di Donald Trump. «Sono molto giovane, energetico e bello, perché diavolo sto facendo tutto questo?», si chiede alla fine Biden, 81 anni, in un “fuorionda” che dà alla clip una chiosa ironica. Così l’attuale presidente Usa risponde allo spot dell’avversario repubblicano diffuso poco prima, in cui appare balbettante, mentre inciampa e cade lungo gli scalini che portano all’Air Force One. Immagini che lo staff del tycoon aveva accompagnato con il messaggio: «Se vincerà, può sopravvivere fino al 2029? Ma la domanda vera è: noi possiamo?».

