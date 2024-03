«Re Carlo non è morto»: Londra deve smentire la fake news circolata in Russia e Ucraina, interviene l’ambasciata britannica

«Re Carlo è morto». È questa la fake news circolata nelle scorse ore su social e siti di gossip all’estero, ripresa soprattutto in Russia e Ucraina. Immediata la reazione dal Regno Unito con le ambasciate di Londra a Mosca e a Kiev che si sono trovate costrette a smentire categoricamente la notizia. «Le notizie sulla morte di Re Carlo III sono false», ha dichiarato la rappresentanza diplomatica britannica in Ucraina dal profilo X, con un messaggio evidenziato su sfondo rosso in ucraino e in inglese. L’agenzia di stampa russa Tass ha contattato direttamente Buckingham Palace per una conferma ufficiale, ma ha ricevuto un comunicato di risposta in cui si legge che il sovrano – al quale a febbraio è stato diagnosticato un cancro per cui è sottoposto a cure, ma che negli ultimi giorni si è mostrato ripetutamente in foto e video – non solo è vivo, ma «continua a svolgere i suoi impegni istituzionali e privati, comprese le riunioni settimanali con il primo ministro Rishi Sunak».

Dalla bandiera a mezz’asta alla pagina Wikipedia

Tra le “prove” fabbricate che hanno generato il panico sui social e la diffusione della bufala si annovera una foto della bandiera a mezz’asta a Buckingham Palace, simbolo di un lutto a Palazzo. Re Carlo o Kate Middleton? Si chiedono in tantissimi sui social. A prova del falso lutto è circolata anche una modifica della pagina di Wikipedia di Carlo con la data alterata della sua morte. La pagina del sito era stata effettivamente modificata, ma pochi minuti dopo è stata ripristinata. La foto della bandiera, invece, era già stata precedentemente utilizzata nel settembre 2022 per la morte della Regina Elisabetta. Inoltre, nelle scorse ore è circolato anche un falso comunicato di Buckingham Palace in cui si annunciava la morte del sovrano, ma era stato manipolato e diffuso ironicamente sui social media. Altri utenti ancora hanno condiviso una falsa immagine del logo della BBC in lutto, anche questa è poi stata smentita dalla stessa emittente britannica. Secondo i media russi, la falsa notizia della morte di Carlo III sarebbe stata diffusa inizialmente su un canale Telegram russo, per poi estendersi su altre piattaforme online. Il caso è è stato probabilmente alimentato dall’attenzione alla salute del re e, soprattutto, di Kate Middleton, che è stata operata all’addome lo scorso gennaio. Senza considerare che la foto di famiglia che la ritrae con i figli, rivista e corretta con l’editing, non ha fatto che alimentare retroscena e complottismi, in assenza di dichiarazioni, fino alla diffusione da parte di Tmz del video nel quale la principessa fa la sua prima apparizione in pubblico da oltre due mesi.

