Chiara Ferragni e Fedez alla festa del figlio Leone: le foto di famiglia da separati

Vicini ma separati. Riuniti dalla festa di compleanno del figlio Leone, che compie sei anni. Ma nella famiglia Ferragnez nulla è a caso. Come spiegava l’influencer da Fabio Fazio poche settimane fa, da quando è adolescente ha deciso di mostrare la sua vita sui social. E quindi fa rumore non solo quello che viene pubblicato, ma anche quello che non appare. Per questo i “silenzi” della coppia sui social avevano fatto immaginare che la coppia non avrebbe trascorso la giornata insieme. E invece sia Chiara Ferragni sia il marito Fedez, nonostante la crisi che stanno attraversando e dagli esiti incerti, si sono ritrovati insieme per festeggiare il primogenito. L’influencer ha pubblicato una foto della lunga tavolata apparecchiata in attesa degli ospiti, poi un’altra immagine abbracciata ai figli Leone e Vittoria. Fedez ha poi pubblicato uno scatto con lo stesso sfondo, nella sala allestita con i temi del popolare videogioco, insieme ai figli. Non una foto di famiglia quindi, ma due foto distinte e uguali.

