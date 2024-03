Nuovo sfregio alla tomba di Michele Merlo, il furto e l’insulto all’autrice del libro dedicato al cantante

Per due volte i vandali hanno preso di mira la tomba di Michele Merlo, il cantante vicentino noto per le sue partecipazioni a X Factor e Amici di Maria De Filippi, morto il 6 giugno 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante all’ospedale di Bologna. Già in passato nel cimitero di Rosà, nel Vicentino, erano stati rubati oggetti lasciati sulla tomba del cantante. Stavolta è toccato al libro dedicato a Merlo «Con il cuore tra le righe» di Alice Porta, sua amica e fan. Al posto del libro è stat lasciato un insulto diretto all’autrice del libro con la scritta: «AP Vergognati». Il gesto sembra insinuare che l’autrice trentina sfrutti la popolarità di Merlo per la sua opera. Un gesto considerato immotivato dai fan, visto che il libro era stato approvato dalla famiglia Merlo.

Il ricavato delle vendite del libro viene devoluto alle attività dell’associazione Romantico Ribelle, una realtà nata nel ricordo del cantante e presieduta proprio dai suoi genitori. «Ciò che è accaduto oggi sulla tomba di Michi è vergognoso – scrivono sui social i responsabili dell’associazione – Non è la prima volta che vengono rubati o danneggiati gli oggetti che sono lì, ma sottrarre il libro di Alice Porta e lasciare al suo posto un insulto per lei è qualcosa che non possiamo accettare. Il libro di Alice è un libro a cui tutti noi teniamo molto, che abbiamo “approvato” e fortemente voluto per continuare a mantenere vivo il ricordo di Michele. Se qualcuno pensa che per questo Alice debba vergognarsi allora vuol dire che pensa che tutti noi dovremmo vergognarci. Se chi si è permesso di compiere un gesto cosi ignobile frequenta questa pagina è pregato di non farlo più».

