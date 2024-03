La verità su Giacovazzo, nel mirino dopo il fuori onda contro la figlia di Fiorello: «Ecco di chi è figlio»

Chi è senza peccato, si lasci andare al primo fuori onda. Questo almeno è il ragionamento che si cela dietro una critica mossa al giornalista del Tg2 Piergiorgio Iacovazzo, da giorni al centro delle polemiche per via di un commento fatto a microfoni sciaguratamente accesi sul duetto inscenato da Fiorello e sua figlia in occasione della Festa del Papà. Pensando di essere inascoltato, dopo aver lanciato il servizio, Giacovazzo aveva esclamato con sarcasmo: «Che carini… ora questa avrà 12 trasmissioni….». A poco è servito troncare istantaneamente l’audio: i social tutto catturano e commentano, e in poche ore l’incidente aveva già fatto il giro del web. E utenti e media continuano a parlarne, sebbene Fiorello abbia tranquillizzato gli animi affermando che lui e il giornalista si siano sentiti e chiariti. «Se dovessero venir fuori i fuori onda che faccio io altro che procedimento disciplinare, mi dovrebbero arrestare!», ha ironizzato il conduttore. Eppure quell’insinuazione sui presunti favoritismi, seppur ironica, non è andata giù a qualcuno, che ha ben pensato di ripagare Giacovazzo con la sua stessa moneta, andando a scavare nel suo curriculum. Come Aldo Grasso, che nella sua rubrica «A fil di rete» sul Corriere ricorda che Piergiorgio è figlio di Giuseppe Giacovazzo, storico conduttore del Tg1 e parlamentare dc. «Diciamo che per lui non è stato difficile trovare l’indirizzo della Rai», commenta tagliente il giornalista.

Leggi anche: