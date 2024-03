Chi è Omid Scobie, il giovane giornalista che segue la Royal Family che ha allertato tutti su Kate questo pomeriggio

Alle 18 in punto (le 19 in Italia), Kate Middleton ha pubblicato sui social un video in cui annunciava di avere il cancro, che sta curando con la chemioterapia, mettendo fine a due mesi di speculazioni sulle sue reali condizioni di salute dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio. Tutto era stato studiato perché l’annuncio arrivasse a sorpresa. Ma nessuno aveva fatto i conti con il 42enne gallese Omid Scobie. Con un solo post su X ha rovinato i piani alla famiglia reale britannica e un’ora prima del video della principessa del Galles, trasmesso anche dalla Bbc, il giornalista ha condiviso la foto di una sveglia impostata sulle 6 del pomeriggio. Un’operazione definita di cattivo gusto anche dai tabloid e dalla stampa scandalistica britannica. Ma Scobie, che dimostra almeno dieci anni in meno di quelli che ha, non è la prima volta che rovina i piani alla Royal Family, di cui è un esperto. Perché il suo cuore batte per i reietti e autoesiliati duchi del Sussex, Harry e Meghan. E con due libri di grande successo e pieni di retroscena ha provato a scuotere Buckingham Palace.

L’amico di Harry e Meghan Markle

Omid Scobie è nato in Galles il 4 luglio 1981 da una famiglia mista, padre scozzese e madre persiana, ed è cresciuto a Oxford, dove ha frequentato scuole private. Si è poi trasferito a Londra per studiare giornalismo al London College of Communication. Dopo aver lavorato per un tabloid britannico, ha iniziato a occuparsi della famiglia reali a capo della sezione europea per Us Weekly. In poco tempo si è ritagliato un ruolo di primo piano come esperto della Corona britannica, e si è occupato di questi temi per Harper’s Bazaar, ABC News e Good Morning America. Il primo libro di successo è Finding Freedom, uscito nel 2020 e di cui è stato co-autore con la giornalista americana Carolyn Durand. Si tratta di un racconto intimo della vita da «reali moderni» dei duchi di Sussex, in cui vengono rivelati numerosi dettagli sul privato del quotidiano di Meghan Markle e Harry. Tre anni più tardi è uscito con Endgame, un altro bestseller che come suggerisce il titolo doveva mettere fine ai giochi della monarchia britannica con i suoi racconti e retroscena. La Corona è ancora lì, ma qualche mal di testa Scobie è riuscito a darlo alla royal family.

