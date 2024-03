L’ultima poesia, il nuovo singolo di Ultimo e Geolier che conquista tutti – Il video

L’ultima poesia. Fuori all’1 di stanotte. Con queste parole Ultimo e Geolier lanciano un nuovo singolo, in feat, prodotto da Takagi & Ketra. La canzone, in napoletano e con appena dieci ore di vita, sta scalando la classifica di visualizzazioni su Youtube. «Amo le canzoni napoletane. Amo ultimo. E in una sola canzone ha racchiuso mille emozioni. Pazzesca, bravo anche Geolier», «Appena esce il pezzo mi faccio tutta la tangenziale in piena notte a piangere fin quando non mi finiscono le lacrime (e mando messaggi a tutte le mie ex dall’asilo a ieri)», sono solo alcuni dei commenti entusiasti. Nel brano il cantante romano sperimenta il napoletano e gli intermezzi tra piano e rap sono in perfetta armonia. Tanti gli applausi sui social. Gigi D’Alessio, entusiasta, si limita a un «Azz», mentre Belen Rodriguez commenta su Instagram «Mamma mi». Menestrello invece ironizza per la bravura dei cantanti, spesso incompresi al Festival di Sanremo: «Un saluto alla sala stampa sanremese».

Ecco il testo di “Ultima poesia“:

Quando tu sola te ne vaje

Tu sola te ne tuorne

Nun t’annasconnere che ’o ssaje

T’arragge e nun t’adduorme

Na vita nn’è abbastanza pe te conoscere in fondo

Visto ca tu nun permiette maje a nisciuno ‘e ro fa’

Essere nuje è difficile pecché sapimmo si

Ce vene ditta na bugia oppure na verità

Na notte ca nun schiara e ‘sti penziere se ne fuiono

N’abbraccio brucia ‘e mmane

Staje lontano o te n’hê fuie da me

E certe vote no, nun è accusì difficile

A stá ‘nzieme a te equivale a vivere e m’accidere

T’annammure pecché n’vuó sta’ tu sola

Ma stai solo pure si stai cu me

Comme vuo ca te vojo bene

Se ogni abbraccio è na catena all’anema

Cancella tutt cose o munn nun esiste

Però esist ancora tu

E tagg scritt l’ultima poesia

Tant ammur pecche n’vuo sta cu te

See pop shows near Milan

Get tickets as low as $43

N’criscimm mai pecche criscimm tropp ambress

U male è sempr o stess però tu o guard divers

Simm iut o manicomio chiu e na vot

Lu vid che è fennut na canzon senz not

E non pazziam chiu io e te

E non m’hai ritt chiu pecche

Te ne si iut luntan a me

Io luntan a te nun vojo sta pe nu juorn e chiu

Dalla fine non è vero che noi murimm

Noi ce sceglimm chi porta cu nuj n’ta nata vita

Facimm ammore e men a guerr, o c’assomigl

Te conoscevo prima e te conoscr pe fint

Pero n’fa niente, no nun è accusi difficile

A sta nzieme a te equivale a vivr e m’accirr

Tant ammur pecche n’vuo sta tu solo

Ma stai solo pure si stai cu me

Comme vuo ca te vojo bene

Se ogni abbraccio è na catena all’anema

Cancella tutt cose o munn nun esiste

Però esist ancora tu

E io ti ho scritto l’ultima poesia perché

Pensavo che così non ti scordavi me

Ma io scordavo te

È una finta verità che mi brucia

Ma guarisce il cuore

Tant ammur pecche n’vuo sta tu solo

Ma stai solo pure si stai cu me

Comme vuo ca te vojo bene

Se ogni abbraccio è na catena all’anema

Cancella tutt cose o munn nun esiste

Però esist ancora tu

E tagg scritt l’ultima poesia

Tant ammur pecche n’vuo sta cu te

Leggi anche: