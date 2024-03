A Roma l’evento di Salvini con i sovranisti europei, Marine Le Pen attacca Meloni: «Lei sosterrà von der Leyen, Matteo no» – Il video

L’Europa sovranista ha una nemica: Ursula Von Der Leyen. Questo almeno a detta di Marine Le Pen, che ha una domanda per Giorgia Meloni: «Sosterrà o meno un secondo mandato della presidente della Commissione Europea?». Domanda retorica, dal momento che ha già una sua teoria a riguardo: «Io penso di sì, e penso anche che l’unico che si opporrà alla politica catastrofica di Von Der Leyen è Matteo Salvini». Questo l’endorsement affettuoso, seppure a distanza, reso da Le Pen al leader del Carroccio in un video messaggio proiettato nel corso della kèrmesse sovranista in corso a Roma. L’appuntamento è alle 14, allo studio 7 dei Roma Studios in via Tiburtina 521, nella Capitale. La lista degli invitati si basa sulla galassia del gruppo di estrema destra al Parlamento europeo, Identità e Democrazia. L’organizzazione è in mano alla Lega di Matteo Salvini.

L’evento è iniziato con qualche minuto di ritardo: per temporeggiare sono state proiettate alcune frasi volte ad anticipare sinteticamente il succo della questione. «No all’ideologia green, no alla burocrazia, no all’invasione dei clandestini». E ancora: «Meno sbarchi, meno tasse, meno divieti». Il tutto tra musiche solenni e canti decisamente più popolari: da Free from Desire (forse omaggio al background da tifoso del leader leghista) ai più italici Giorgio Gaber, Lucio Battisti, Jovanotti e Lucio Dalla. Musiche improvvisamente interrotte per fare un minuto di silenzio, richiesto dall’europarlamentare leghista Marco Zanni, per le vittime dell’attentato terroristico avvenuto ieri a Mosca. Zanni ha aperto la kermesse andando dritto al punto: «I vari provvedimenti liberticidi per i cittadini, gli agricoltori, ha un nome e un cognome. C’è una maggioranza che occupa abusivamente e da troppo tempo quelle che sono le stanze del potere europeo». «Il 9 giugno è un appuntamento in cui gli elettori dovranno fare una scelta – ha proseguito -: tra l’Europa contro l’autonomia, per la centralizzazione di Bruxelles, aperta all’immigrazione clandestina e ai terroristi ma soffocante nei confronti dei cittadini comuni. Noi vogliamo un’Europa che fa meno ma meglio, e riesca a invertire il declino che abbiamo vissuto negli ultimi vent’anni. Per storia, capacità d’azione e visione la Lega di Matteo Salvini può rappresentare il cambiamento di cui abbiamo bisogno a Bruxelles». C’è anche tempo per un po’ di autocompiacimento: «Dobbiamo rivendicare con orgoglio di essere stati gli unici a vedere la piega che la Commissione di Von Der Leyen stava prendendo: quella di politiche di sinistra». L’intervento si è concluso con un augurio: «Buon vento del cambiamento».

Zanni ha dunque pesato la parola a un primo contributo dalle fiandre, con Gerolf Annenmas che ha iniziato in un italiano impeccabile: «Sono qui nella splendida Roma. Siamo partner convinti della Lega da quasi 30 anni. Ricordo ancora quando nel 2013 andai a Torino per acclamare il nuovo e giovane Matteo Salvini. Amicizia, fiducia e una leale collaborazione basata su una reciproca libertà di servire innanzitutto gli interessi del proprio popolo. Proprio questo tipo di cooperazione abbiamo in mente parlando di Europa. Amiamo il nostro continente, non siamo contro di lui». Esaurito il discorso imparato in lingua autoctona, ha proseguito con l’ausilio di un traduttore: «Cari amici una delle cose che spesso si sente è che la gente si aspetta una soluzione da parte dell’Ue. Ma, come si dice da noi, si confessano al diavolo. Ovvero, si gettano proprio nelle braccia di coloro che creano i problemi. Questa Ue ha portato alla chiusura, allo sconvolgimento della nostra filiera energetica, all’implosione della piccola imprenditoria e degli agricoltori. La migrazione di massa, poi, ha sconvolto il nostro sistema di welfare. Il nostro consiglio è: svegliatevi”. In che senso? Lo spiega subito: “Dobbiamo fermare questo Parlamento europeo dominato dalla sinistra. Questa mentalità comunista odia l’orgoglio nazionale. Dobbiamo fermare questo imperialismo. In tanti Stati sta crescendo la destra, che può spodestare i vecchi governi democristiani, liberali, politicamente corretti. Con i partiti come i nostri i cittadini possono realizzare i sogni della gente in modo democratico. Siamo contrari a questa Ue, perché amiamo l’Europa e le nostre Nazioni. Lunga vita alle Fiandre, lunga vita all’Italia».

Preceduta, gli scorsi giorni, da critici di ogni dove che ne hanno preannunciato il flop. Non sono stati segnali incoraggianti la diserzione di Luca Zaia, il presidente veneto che ha dato la precedenza a «una serie di inaugurazioni» che aveva «programmato da tempo», come da lui stesso dichiarato. Nemmeno oltralpe l’invito all’evento sembra aver generato troppo entusiasmo. Rumorose assenze, infatti, sono quelle tra gli esponenti di Rassemblement National, a cominciare da Jordan Bardella, capolista del partito francese di Marine Le Pen, che nei giorni scorsi non è riuscito a reprimere commenti stizziti sul modo con cui il leader del Carroccio aveva commentato la rielezione di Vladimir Putin. A rispondere picche sono stati anche gli esponenti di Afd (Alternative für Deutschland), l’ultra-destra tedesca che conta 78 deputati nel Parlamento di Berlino.

Segnali che però non sembravano aver intimorito Salvini: «Se deve ritenersi un flop un evento che porta gente da Lisbona, Parigi, Vienna, Bruxelles e Washington per parlare di lavoro e di futuro… Degli altri non ho notizie, se non i ritiri di due giorni nelle spa», aveva commentato il leader leghista. A Roma sono arrivati André Ventura, il leader portoghese di Chega, partito sovranista lusitano che ha sbaragliato i pronostici prendendo oltre il 18% dei voti nelle elezioni anticipate dello scorso 10 marzo. Presente anche Gerolf Annemans, ex leader del fiammingo Vlaams Belang, e il partito austriaco di destra FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) con Harald Vilimsky.

