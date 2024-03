La rivendicazione shock dell’Isis-K sulla strage di Mosca, il video fatto dai terroristi durante il massacro – Il video

L’ultima rivendicazione dell’Isis-K arriva con la diffusione di un video che sembra essere stato realizzato dagli stessi terroristi in azione durante l’attacco alla Crocus city hall di Mosca lo scorso 22 marzo. Le immagini durissime rilanciate dall’agenzia Amaq, organo di propaganda dei terroristi islamisti, confermerebbero la paternità del massacro compiuto dal commando di quattro uomini che hanno ucciso almeno 130 persone che si trovavano nell’edificio in attesa di un concerto rock. Nelle immagini i terroristi fanno irruzione nella sala facendo fuoco con le mitragliatrici su chiunque fosse presente nella sala. In una versione che circola sui social, uno dei terroristi si accanisce su un uomo ancora agonizzante per terra con un coltello, trafiggendolo più volte al costato e al collo. Dopo aver sparato contro la folla nella sala, si vede il commando allontanarsi nella hall dell’edificio, mentre sullo sfondo si vede salire del fumo nero. Uno di loro avrebbe anche detto: «Grazie per aver guardato. Che Dio mi accompagni».Da quel momento il gruppo avrebbe poi tentato la fuga, finita con l’arresto per alcuni di loro nella regione del Bryansk, secondo i media russi. Uno di loro invece, sarebbe stato arrestato appena fuori dall’edificio.

