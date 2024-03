L’attaccante del Real Madrid Vinicius in lacrime durante la conferenza stampa: «Il razzismo mi toglie la voglia di giocare» – Il video

L’attaccante del Real Madrid, Vinicius, è scoppiato a piangere durante la conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole Spagna-Brasile a causa degli episodi di razzismo che si ripetono in Spagna. «Mi dispiace. Voglio solo giocare a calcio. Voglio fare tutto per il mio club, per la mia famiglia e perché i neri non soffrano mai più. La lotta contro il razzismo è estremamente importante», ha detto il giocatore, prima di essere travolto dalla commozione. Vinicius è intervenuto in occasione dell’amichevole Spagna-Brasile, organizzata in risposta agli insulti razzisti di cui è stato spesso vittima dal suo arrivo a Madrid nel 2018. «L’ho vissuto da molto tempo, ogni volta mi sento più triste e ogni volta avrei meno voglia di giocare», ha affermato. Per il 23enne la Spagna «non è un Paese razzista» ma «ci sono molti razzisti, un gran numero negli stadi». E poi ancora: «Dalla prima volta che mi sono lamentato del razzismo in Spagna, la situazione ha continuato a peggiorare… Mi insultano per il colore della mia pelle, così gioco meno bene», ha detto. Nonostante gli episodi di razzismo, il calciatore ha assicurato di «non aver mai pensato di lasciare il Real, perché questo darebbe ragione ai razzisti». «Resterò nel miglior club del mondo, segnando più gol possibili», ha concluso Vinicius.

