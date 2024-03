Olanda, uomo armato entra in un bar e minaccia di far esplodere il locale: rilasciati tre ostaggi

Alta tensione nella città olandese di Ede, dopo che un uomo ha preso in ostaggio diverse persone nel caffè Petticoat, posizionato nella Nieuwe Stationsstraat. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, che sta fornendo aggiornamenti dal proprio canale X (Twitter), diverse persone sono coinvolte nel sequestro e le autorità stanno evacuando le abitazioni vicine al locale. I media riferiscono che l’autore del sequestro sarebbe entrato nel locale all’ora di chiusura e avrebbe minacciato di far esplodere tutto, annunciando di essere in possesso di ordigni esplosivi. Il bar coinvolto è noto per essere frequentato da giovani e ospita spesso eventi musicali. Ieri sera si è tenuto un evento con musica olandese e techno, andato avanti a oltranza fino alle prime ore del mattino.

L’appello del sindaco

Secondo ulteriori informazioni provenienti dalla polizia citata dai media locali, tre delle persone prese in ostaggio sono state liberate. Il NLTimes, citando il comune, riferisce che nel bar vi è rimasta un’altra persona in ostaggio. Sul posto sono presenti sia le forze speciali che gli artificieri. Tuttavia la situazione, per il momento, è ancora in bilico e irrisolta. Intanto, il sindaco della città ha diramato un comunicato in cui chiede di essere cauti e di non condividere foto degli ostaggi liberati sui social: «Ora sono liberi, hanno diritto alla pace e alla privacy. Anche la polizia vuole poter svolgere adeguatamente il proprio lavoro», scrive il primo cittadino René Verhulst.

