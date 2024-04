Nascondono un feto nel freezer di casa, denunciati due 40enni: la scoperta shock a Roma

A segnalare il caso i medici del policlinico Casilino, dopo che la donna si era presentata con una forte emorragia di cui non sapeva spiegare le cause

Sono stati denunciati per occultamento di cadavere un uomo e una donna di 40 anni originari della Romania, dopo che la polizia ha ritrovato un feto nel congelatore della loro casa nel quartiere Borghesiana di Roma. Ad allertare gli agenti erano stati i medici del policlinico Casilino, dopo che la donna si era presentata al pronto soccorso con una forte emorragia, di cui però non aveva saputo spiegare le cause.

Dopo la visita nel reparto di ginecologia, i medici hanno accertato che l’emorragia dipendeva da un aborto o da un parto prematuro. Quando gli agenti sono arrivati nella casa della coppia, hanno trovato nel freezer il feto di quattro mesi lungo circa 30 centimetri. Come riporta il Corriere della Sera, la donna avrebbe spiegato di aver perso il bambino dopo essersi sentita male e di aver avuto un aborto spontaneo. La procura ha disposto l’autopsia sul feto per stabilire le cause della morte.

