Belve, Matteo Salvini esce in lacrime dallo studio al ricordo dei suoi nonni – Il video

Non solo la candidatura di Vannacci alle elezioni Europee, il rapporto con la premier Giorgia Meloni, la sua successione alla Lega e il fuorionda in cui chiede a Francesca Fagnani come sia andata l’intervista a Fedez. Nel suo intervento nella prima puntata di Belve su Rai2, Matteo Salvini ha mostrato anche il suo lato meno politico e più personale quando ha risposto alla domanda della conduttrice su chi il ministro vorrebbe riportare in vita, anche per pochi minuti. Il leader della Lega pensa subito ai familiari che più gli mancano: «I quattro nonni», risponde prima che la voce gli si spezzi dall’emozione. «E cosa direbbe loro, se avesse la possibilità di rivederli per due minuti?», gli chiede la conduttrice. Ma il vicepremier non riesce a rispondere, poi abbozza un «non direi nulla, me li godrei», prima di lasciare la postazione e allontanarsi in lacrime dallo studio, visibilmente emozionato.

