Dalla cameretta di Acerra al record su Spotify: chi è Kina, il primo italiano da un miliardo di stream

Si chiama Pasquale Renella, ha 24 anni ed è cresciuto ad Acerra, 60mila abitanti in provincia di Napoli. Su Spotify la sua musica raccoglie oltre cinque milioni e mezzo di ascolti mensili ma, guardando i dati che fornisce la piattaforma, scopriamo che si tratta di stream che arrivano da Sao Paulo, Sydney, Jakarta, Bengaluru, Delhi. Non parliamo di un big della musica italiana tradizionale ma di Kina, un producer italiano che da qualche giorno risulta essere il primo artista con passaporto italiano a raggiungere il miliardo di click su Spotify con un brano. Il brano si intitola Get You The Moon, è stato confezionato con il supporto della voce di Snow, ma si regge sul ritmo in sottrazione di una ballad dal vago sapore R&B. Per raggiungere questo storico traguardo ci ha impiegato circa sei anni, essendo uscita la canzone nell’ottobre del 2018, arrivando dove nemmeno artisti italiani dal respiro internazionale come Andrea Bocelli o Laura Pausini o Eros Ramazzotti, si sono avvicinati. Giusto i Maneskin hanno il diritto di sentirsi in corsa per la particolare competizione, dato che con Beggin’ hanno sforato quota un miliardo e mezzo, ma Beggin’ è una cover, mentre con un inedito, I Wanna Be Your Slave sono fermi a 995 milioni. «Le parole difficilmente riescono a catturare il mix di emozioni che sto provando in questo momento – scrive su Instagram Kina -. Sono sempre stato troppo timido per esprimermi e presentarmi con il mio vero me stesso, e i miei sentimenti erano un casino ingarbugliato di cui non riuscivo a disfarmi. La musica è diventata il mio rifugio, il mio modo di fuggire e guarire, un faro che mi guida attraverso la tempesta dentro la mia mente. Nella solitudine di quelle sessioni notturne, tutto in qualche modo è andato al suo posto».

Kina comincia a produrre musica a 12 anni, nella sua stanzetta di Acerra, imparando a produrre tramite i tutorial disponibili su YouTube, piattaforma dove Get You The Moon oggi, solo con il video ufficiale, raccoglie 16 milioni di ascolti. Il suo mondo è quello legato alla progressive ed electro-house e tramite SoundCloud riesce a farsi notare dalla Columbia, major alla quale strappa il suo primo contratto nel 2018. I numeri sono da subito incoraggianti, tant’è che oggi parliamo di Get You The Moon, certamente il suo successo più brillante, ma tutta la sua produzione, da Can We Kiss Forever? (623milioni di stream) a Baby You’re Worth It (159 milioni al momento) fanno di lui uno dei più ricercati producer della scena sad lo-fi a livello mondiale. I numeri del suo lavoro infatti risultano impressionanti: 20 dischi di platino, 51 miliardi di visualizzazioni su TikTok, 15 miliardi di views su YouTube e 7 milioni su Shazam. Oggi Pasquale Renella vive tra Lisbona e Los Angeles e al momento sta lavorando su nuova musica.

Leggi anche: