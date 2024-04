Il Codacons contro l’assoluzione di Blanco per i fiori distrutti a Sanremo: «Il gip di Imperia ha sbagliato, chiederemo il riesame»

Nonostante il gip di Imperia abbia deciso di assolvere il cantante Blanco, che era stato indagato per danneggiamento aggravato dopo aver calciato l’allestimento floreale durante l’ultimo Festival di Sanremo, il Codacons non ci sta. Proprio il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori aveva presentato opposizione, rigettata dal gip, rispetto alla richiesta di archiviazione già avanzata in precedenza dalla Procura. «Nel motivare la sua decisione, tuttavia – scrive oggi il Codacons -, il Tribunale di Imperia commette una gaffe, attribuendo il comportamento dell’artista alla tensione dovuta alla gara canora cui l’artista partecipava. Peccato però che nel 2023 Blanco partecipò al Festival solo come ospite, per presentare il suo nuovo brano». Occasione in cui invece avrebbe tenuto un comportamento «del tutto ingiustificato e altamente diseducativo, considerato l’elevato seguito di giovanissimi vantato dall’artista». Il Codacons prosegue segnalando «evidenti errori contenuti nella decisione del Gip di Imperia», e preannuncia che presenterà istanza «al presidente del Tribunale e alla Cassazione, chiedendo il riesame del provvedimento».

