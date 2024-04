Fedez risponde a tono sui figli mostrati di spalle: «Scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io lo leggo e torno a prendere il sole»

Per la prima volta Fedez risponde al commento di un utente relativo ai volti dei bimbi Ferragnez, Vittoria e Leone, che da un po’ di tempo a questa parte non compaiono più in viso nelle foto dei genitori e su cui si ipotizza ci sia di mezzo una diffida. «Immagino la scena dove… “bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto”», gli scrive un utente commentando le prime foto che il rapper ha pubblicato sulla sua vacanza a Miami con i figli. «Mi immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io che lo leggo torno a prendere il sole», gli risponde stizzito Fedez ma al tempo stesso sdrammatizzando sulla questione su cui, di fatto non è mai intervenuto né per confermare né per negare. Quella a Miami è la prima vacanza del rapper con i figli dopo la separazione con Chiara Ferragni. Prima, i bambini avevano trascorso con la mamma i giorni di vacanza a Dubai, assieme alla nonna Marina Di Guardo e la zia Valentina Ferragni. Mentre il rapper ha passato la Pasquetta sulle Alpi francesi a Courchevel, in compagnia di alcuni amici, per poi rientrare a Milano.

