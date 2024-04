Codice Crosby-Schøyen: il libro religioso più antico del cristianesimo sarà messo all’asta a Londra

Il libro religioso più antico del cristianesimo secondo la casa d’aste Christie’s, sarà messo in vendita all’asta a giugno. Si tratta del Codice Crosby-Schøyen, un manoscritto realizzato in caratteri copti su papiro in Egitto che risale al periodo compreso tra il 250 e il 350 d.C. Ha un altissimo valore storico e religioso, con un valore stimato che si aggira fino a 3,8 milioni di dollari. È un manoscritto liturgico prodotto in uno dei primi monasteri cristiani e contenente i testi integrali di due libri biblici. Come ricorda la Bbc, veniva utilizzato dai primi monaci dell’Alto Egitto per celebrare le prime celebrazioni della Pasqua, avvenute solo poche centinaia di anni dopo la vita di Cristo e un centinaio di anni dopo la stesura dell’ultimo Vangelo.

Il manoscritto

Al suo interno, vi sono una serie di testi antichi, tra cui la prima lettera completa di Pietro, il Libro di Giona e un’omelia pasquale. Sono in tutto 104 pagine e furono ideate da uno scriba agli albori del cristianesimo. La sua conservazione, secondo gli esperti, sarebbe dovuta al clima arido dell’Egitto. Acquistato originariamente dall’Università del Mississippi e successivamente passato attraverso diverse mani, il codice trovò infine la sua dimora nel collezionista di manoscritti norvegese Dr. Martin Schøyen nel 1988. È lui stesso ora a mettere all’asta il manoscritto insieme ad altri pezzi della sua ampia collezione, Attualmente esposto da Christie’s a New York, il manoscritto rimarrà in mostra fino al 9 aprile. Poi, l’11 giugno sarà messo all’asta a Londra, con un prezzo di vendita stimato compreso tra 2,6 e 3,8 milioni di dollari (da 2 a 3 milioni di sterline).

Foto di copertina da The Schoyen Collection

