Sinner in coppia non va. Sconfitto al primo turno (di doppio) a Montecarlo, con Sonego

Giornata sfortunata per gli azzurri in gara a Montecarlo, il terzo Masters 1000 della stagione. Fuori dal tabellone del doppio Lorenzo Musetti, in coppia con il cileno Nico Jarry, ma anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Il duo azzurro, che lo scorso anno ha dato un contributo decisivo alla vittoria della Coppa Davis dell’Italia, è stato sconfitto al primo turno di Montecarlo dai belgi Sander Gille e Joran Vliegen. Ammessi al torneo grazie a una wild card, Sinner e Sonego sembravano dominare il match. Portato a casa il primo set, conducevano il secondo parziale per 4 giochi a 1. Dal game successivo, però, è iniziata la rimonta dei belgi che, una volta vinto il secondo set, sono riusciti ad aggiudicarsi anche il super tie brak. Il punteggio finale, in un’ora e 55 minuti di gioco, è di 6-7 (3), 7-5, 10-7.

