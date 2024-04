Droni a Zaporizhzhia, colpito l’involucro di un reattore della centrale: 3 morti. L’Aiea: «Rischio di un grave incidente nucleare»

«Una chiara violazione dei principi fondamentali per la protezione della più grande centrale nucleare d’Europa». Con queste parole il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi ha denunciato gli «attacchi sconsiderati» che nella notte sono stati lanciati contro l’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. In passato l’impianto era finito pericolosamente nel mirino dei droni e dell’artiglieria russa come obiettivo indiretto – con l’indebolimento dei sistemi che lo alimentano -, e il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica aveva dovuto sottolineare quanto tutto ciò sia estremamente pericoloso e di alcun interesse strategico. Ma è la prima volta che la centrale diventa un obiettivo militare diretto. «Si tratta di una grave escalation per la sicurezza nucleare che la centrale di Zaporizhzhia deve affrontare. Tali attacchi sconsiderati aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare e devono cessare immediatamente», ha dichiarato Grossi, «nessuno può beneficiare o ottenere alcun vantaggio militare o politico dagli attacchi contro impianti nucleari. Attaccare una centrale nucleare è assolutamente vietato». E ha aggiunto: «Sebbene il danno all’unità 6 non abbia compromesso la sicurezza nucleare, si è trattato di un incidente grave che ha il potenziale per minare l’integrità del sistema di contenimento del reattore». Una squadra dell’Aiea ha ispezionato l’impianto per verificarne la tenuta, e ha rinvenuto lievi danni all’involucro di uno dei sei reattori, resti di droni e tracce che indicherebbero la morte di almeno una persona. L’attacco sembrava diretto contro le apparecchiature di sorveglianza e comunicazione, ma colpi di artiglieria sono stati avvertiti per ore intorno alla centrale.

Gli attacchi notturni

Le forze di difesa di Kiev hanno riferito di aver intercettato un missile Kh-59 e 17 droni, dei 24 lanciati dalla Russia durante gli attacchi notturni. I droni provenivano da Capo Chauda, nella Crimea annessa, e dalla regione russa di Kursk. Almeno tre persone sarebbero rimaste uccise nella regione di Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale, e altre tre sono rimaste ferite, come riferito dalle autorità locali.

Leggi anche: