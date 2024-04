Fiorello smette di scherzare e si commuove davanti alla strage di Suviana: «Non possiamo rimanere insensibili» – Il video

Si commuove Fiorello quando a «VivaRai2!» oggi 10 aprile si parla della strage alla diga di Suviana, nel Bolognese. Introducendo la sua interpretazione di Generale di Francesco De Gregori, lo showman ha voluto spiegare come quel brano non riguarda solo le guerre, «dove la pace è sempre più lontana». Ma anche le tragedia sul lavoro, come quella avvenuta nel Bolognese. «Non possiamo rimanere insensibili di fronte a queste cose – dice Fiorello – Si parla sempre di sicurezza sul lavoro, ma a quanto pare non basta mai. La gente che lavora va tutelata sempre».

