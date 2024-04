Striscia di Gaza, negoziati a un punto morto. Hamas: «Nessun accordo senza il ritiro dell’esercito e la fine della guerra»

I negoziati in Qatar, dopo il flebile spiraglio di luce filtrato negli ultimi giorni, sembrano di nuovo a un punto morto. A raffreddare le speranze di chi ancora spera in una tregua in Medio Oriente arrivano le indiscrezioni dei media libanesi. Secondo Al-Akhbar, Hamas sostiene che Israele non ha nessuna intenzione di soddisfare le richieste portate al tavolo dai propri mediatori a Doha, «non vuole facilitare un accordo che assicuri un cessate il fuoco effettivo e la fine della guerra», e neanche le pressioni internazionali sono in grado di modificare la situazione. «La leadership di Hamas ha informato i mediatori di non essere interessata ad ulteriori discussioni sull’accordo», riferisce il media israeliano Ynet, «finché non ci saranno progressi nelle sue richieste per la fine della guerra e il ritiro dell’esercito dalla Striscia di Gaza». Il nuovo stop arriva a poche ore dall’uccisione di tre figli di Ismail Haniyeh, il leader di Hamas, da parte dell’esercito israeliano. Dopo aver appreso la notizia, il suo staff aveva confermato che la posizione del suo partito non sarebbe cambiata in alcun modo e che le richieste sarebbero rimaste le stesse: cessate il fuoco permanente, ritorno degli sfollati nelle loro case, eliminazione delle restrizioni alla circolazione e all’ingresso degli aiuti umanitari. Solo allora, il completo rilascio degli ostaggi israeliani. Intanto il ministero della Salute di Hamas ha diffuso un ulteriore bollettino sulle vittime nella Striscia: 33.634 morti in sei mesi di conflitto, con 76.214 feriti.

Parigi e Berlino sconsigliano viaggi nella regione

Rimane poi ancora alta la tensione sul fronte iraniano. Teheran ha ribadito che ha intenzione di «punire Israele» per l’attacco all’ambasciata iraniana in Siria. Tel Aviv ha alzato il livello di allerta, e oggi è trapelata da fonti. «Quando il regime israeliano viola completamente l’immunità degli individui e delle sedi diplomatiche andando contro al diritto internazionale e alla Convenzione di Vienna, la legittima difesa è una necessità», ha dichiarato il ministro degli Esteri Amirabdollahian. Il Wall Street Journal, citando fonti dell’intelligenze statunitense, ha riferito che Israele si sta preparando a un diretto nelle prossime 24-48 ore, che potrebbe essere diretto sia contro il sud sia contro il nord del Paese. A causa del rischio di una nuova escalation nel conflitto, Washington ha imposto delle limitazioni agli spostamenti dei diplomatici americani e dei loro familiari in Israele. Dopo gli Usa, Parigi e Berlino hanno ufficialmente sconsigliato ai propri connazionali di viaggiare nella regione. Il ministero degli Esteri tedesco ha chiesto ai cittadini di evitare i viaggi in Iran, Israele, Libano e Palestina, e chiesto ai propri cittadini in Iran di lasciare il Paese. Una preoccupazione condivisa anche dal ministero omologo francese, che ha invitato i cittadini ad astenersi da viaggi in Iran, Israele, Libano e Territori palestinesi.

