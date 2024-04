«Il tempo è scaduto». La denuncia sui social di un misterioso oggetto avvistato nei cieli di Iran e Iraq – Il video

Non è ben chiaro se si tratta di droni e missili diretti verso Israele. Gli avvistamenti pubblicati sui social si moltiplicano ma potrebbe esser un test missilistico suborbitale in Russia

Arrivano altre notizie sui social di avvistamenti di oggetti misteriosi nel cielo di varie regioni irachene confinanti con l’Iran. Sembra una stella cometa, ma data la velocità di crociera sembra un oggetto artificiale e figura in alcuni video provenienti dal capoluogo Dehloran, nella provincia di Ilam, Iran. Non è ben chiaro se si tratta dell’attacco con droni e missili proveniente dall’Iran e diretto a Israele in un’operazione che gli Stati Uniti danno come imminente.

In realtà potrebbe trattarsi del lancio di un test missilistico suborbitale dal GTsMP-4 (Kapustin Yar) avvenuto in queste ore, vicino a Volgograd in Russia, verso il poligono GNIIP-10 di Sary Shagan, Kazakistan. «Apogeo di almeno 1000 km, osservato ampiamente in tutto il Medio Oriente. La linea retta gialla mostra il percorso approssimativo», spiega su X l’astronomo Jonathan McDowell

