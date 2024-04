Sinner soffre ma si libera di Rune: è in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo

Dopo oltre 2 ore e mezza di partita, non senza qualche difficoltà, Jannik Sinner riesce a sbarazzarsi di Holger Rune nei quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo e raggiungere la semifinale. Il match dei quarti di finale si chiude sul risultato di 6-4; 6-7; 6-3. Incontrerà ora Stefanos Tsitsipas, che ha battuto agilmente il russo Karen Khachanov in due set, 6-4, 6-2, e in appena 1 ora e 22 minuti di gioco. Il greco, 25 anni, ha già trionfato qui in due edizioni, nel 2021 e nel 2022, l’unico Master 1000 vinto della sua carriera. Nel match contro il danese, Sinner è riuscito a strappare il primo turno di battuta al quinto game, difendendo poi il vantaggio e conquistando il primo set. Quello che poteva sembrare il solito copione dell’italiano, diventa invece un match in equilibrio, riportato in pari dall’avversario al tie break. Sinner spreca in due occasioni tre palle break, cedendo infine il set al danese. La partita rimane combattuta anche nell’ultimo capitolo, fino a quando il 22enne altoatesino non riesce a strappare la battuta e portarsi sul 5-3, per poi vincere l’ultimo game e aggiudicarsi la vittoria.

