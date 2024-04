La Sapienza, i due studenti in sciopero della fame a colloquio con la rettrice Polimeni

Sono stati ricevuti dalla rettrice Antonella Polimeni i due studenti che si sono incatenati di fronte al rettorato e hanno iniziato uno sciopero della fame. Si tratta di due esponenti del collettivo Cambiare Rotta, un’organizzazione giovanile comunista. È ormai da diversi giorni che la situazione all’interno dell’ateneo si è fatta particolarmente tesa. Martedì 16 aprile, il Senato Accademico ha votato contro la richiesta di interruzione delle collaborazioni con Israele, una battaglia che ha coinvolto di recente tante altre università italiane. In seguito alla decisione, un gruppo di studenti della Sapienza ha organizzato un corteo di protesta, culminato con l’arresto di due persone.

La tensione tra studenti e vertici dell’ateneo non si è conclusa con il corteo di martedì. Da diversi giorni è in corso infatti un presidio nel campus dell’università, con due studenti di Cambiare Rotta – Francesca e Leonardo – che si sono incatenati di fronte al rettorato e hanno iniziato uno sciopero della fame. «Continuiamo e aspettiamo l’apertura di dialogo della rettrice Polimeni», avevano detto questa mattina i due studenti. Alla fine, l’invito da parte della rettrice è arrivato. Non appena il colloquio sarà terminato, Francesca e Leonardo torneranno dagli altri studenti in presidio per comunicare l’esito dell’incontro. La loro richiesta resta sempre la stessa: un confronto pubblico con la rettrice Antonella Polimeni sui temi che tanto hanno fatto indignare la comunità studentesca, a partire dai bandi di collaborazione con Israele.

In copertina: La conferenza per gli studenti fermati presso la sede del Rettorato della Sapienza a Roma, 17 aprile 2024 (ANSA/Claudio Peri)

