«Meloni andrà dal logopedista per riuscire a dire “antifascista” il 25 aprile»: l’ironia di Fiorello dopo il caso Scurati

Il caso Scurati continua a tenere banco a VivaRai2!, nella consueta rassegna stampa di Fiorello. Dopo la “proposta” di punire la conduttrice di Chesarà con un programma in prima serata su Rai1, il comico siciliano ora fa spuntare il nome di Serena Bortone nell’agenda fittizia di Giorgia Meloni: «Spostare la Bortone alla Prova del cuoco, ma non c’è più, quindi solo spostarla». E tra le pagine sulla fresca vittoria alle ultime regionali – «mandare una scatola di peperone crusco a Elly Schlein, guardare in loop Basilicata Coast to Coast» – ecco anche una vera punzecchiata alla premier. «Guardate qui che appuntamento: appuntamento dal logopedista per riuscire a dire la parola “antifascista” in vista del 25 aprile». Ma almeno lei così ci riuscirà: «La Russa neanche se lo addormentassimo ce la farebbe». Un passaggio è dedicato poi anche alle polemiche su Marco Liorni e il caso dell’oro alla patria esploso a L’Eredità. «Ha fatto un’affermazione in diretta che poi è stata ampiamente criticata, e poi ha puntualizzato sui social: “Sono antifascista“, ma tutti lo siamo», ha spiegato Fiorello, «hanno attaccato Liorni, ma come si fa? Cioè, la classifica delle persone più buone è questa: Dalai Lama, Madre Teresa e Liorni al terzo posto».

TeleMeloni

Impossibile non dedicare ancora qualche parola alla bufera che si è abbattuta sulla Rai in queste settimane, dagli emendamenti sulla par condicio alla puntata di Porta a Porta sull’aborto con sette uomini in studio e l’annullamento parziale delle seguitissime repliche estive di Report, fino alla nota del comitato di Redazione «Tempo un po’ grigio, ma l’umore è sempre alto», prosegue Fiorello, «si parla di faida in Rai, la faida dei TeleMeloniani. Noi tutti siamo TeleMeloniani – scherza – Sono questi, eccoli schierati: Giampaolo Rossi, direttore generale, Paolo Corsini che è il direttore dell’Approfondimento Rai, Angelo Mellone che invece è direttore del genere Intrattenimento/Day Time, e Gianmarco Chiocci, direttore del Tg1. Posso dire? Sono tutti fighi! Il cerchio magico. Sono abbonati all’Istituto Luce, mica a Tu-dum».

Leggi anche: