Re Carlo torna agli impegni pubblici dopo la diagnosi di cancro: la visita in un centro oncologico con Camilla – Il video

Il sovrano non rilascerà alcuna dichiarazione sulle sue condizioni di salute. Resta invece ignota qualsiasi data su un potenziale ritorno in pubblico della principessa di Galles

Re Carlo è tornato agli impegni pubblici. La meta prescelta per questo ritorno sulla scena è un centro oncologico: un gesto di solidarietà verso gli altri malati e di sostegno alle campagne per la prevenzione o la cura precoce dei tumori. La coppia reale era attesa fuori dalla struttura da sudditi e curiosi. «Non sei solo», è il messaggio rivolto da uno dei presenti. Carlo e la consorte Camilla si intratterranno con pazienti, medici e infermieri. Buckingham Palace ha fatto sapere che non rilascerà alcuna dichiarazione sulle sue condizioni di salute del sovrano, al quale a febbraio è stato diagnosticato un cancro dopo un precedente intervento chirurgico legato a una situazione di prostata ingrossata, ma la cui natura esatta non è stata mai rivelata.

La ripresa pur parziale delle attività ufficiali del sovrano allontana, così, le voci (allarmanti) alimentate di recente dalla stampa scandalistica Usa sulle sue condizioni di salute in peggioramento. Anche se sullo sfondo restano gli elementi di prudenza suggeriti al momento dagli stessi comunicati di palazzo. Resta invece ignota qualsiasi data su un potenziale ritorno in pubblico della principessa di Galles, Catherine, moglie dell’erede al trono William, a sua volta colpita da un cancro di natura non specificata reso noto in un toccante video alla nazione il mese passato dopo una precedente, delicata operazione all’addome.

Leggi anche: