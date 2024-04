La teoria del complotto della pandemia Covid-19 che coinvolge Obama e Trump

Pur di coprire i buchi di una narrazione confusa si può arrivare persino a considerare complici della cospirazione, quelli che fino a poco prima erano considerati dei punti di riferimento per eccellenza nel mondo dei seguaci di QAnon e delle più disparate teorie del complotto. Su Facebook si possono trovare, per esempio, condivisioni dove anche Donald Trump viene annoverato tra i potenti sul libro paga dei banchieri ebrei, perché se non c’è anche un po’ di antisemitismo si rischia di non essere considerati i più duri e puri. L’ultimo ex presidente assieme a Barack Obama avrebbe avuto informazioni vecchie di almeno cinque anni, riguardanti l’arrivo di una pandemia, il ché – secondo la narrazione – dimostrerebbe che la Covid-19 sia stata diffusa intenzionalmente dalla «Cabala nera».

Circola una clip dove dai discorsi di Trump e Obama si evincerebbe che la pandemia di Covid-19 sarebbe stata provocata coi finanziamenti dei banchieri ebrei Rotschild.

Sia il discorso impreciso di Trump che quello più accurato di Obama mostrano in realtà quanto possa essere predittiva la conoscenza scientifica.

La predittività è un elemento che invece scarseggia in tutte le narrazioni che non si sottopongono a un rigoroso metodo scientifico.

Analisi

Le condivisioni sul complotto della pandemia pianificata già da almeno cinque anni accompagnano una breve clip con la seguente didascalia:

SERVE ALTRO?

SUPER SVEGLIA

ASCOLTATE LE MENZOGNE DI TRUMP RIGUARDO LA TRUFFA PANDEMICA

Sia Trump ,che Biden ,o Obama…sono tutti burattini SERVI dei ROtschild

È TUTTO PROGRAMMATO

STOP GREAT RESET Q

Una pandemia pianificata?

Purtroppo la realtà è ben peggiore di quella prodotta dalla fantasia dei complottisti. È infatti consolatorio illuderci di aver provocato noi la pandemia di Covid-19, così come lo è stato ipotizzare le stesse cose riguardo all’influenza Spagnola un secolo fa. Invece risulta più difficile accettare di essere ancora in balia della natura, la quale ancora una volta “si scatena” anche a causa della nostra incuria. L’unico lato positivo sta nel fatto che la scienza è predittiva, per tanto ci dà gli strumenti volti a prevenire certi fenomeni riducendone l’impatto. È quanto stiamo cercando di fare anche col cambiamento climatico; altro tema – non a caso – preso di mira da negazionisti e teorici del complotto.

No, una pandemia prevedibile

«Nessuno sapeva che ci sarebbe stata una pandemia o epidemia di queste proporzioni», dice Trump nella clip in oggetto. In realtà questo non è esatto. Sia l’attività del DARPA che il progetto Bat One Health testimoniano, che l’aumento della popolazione e la scarsa attenzione in luoghi di aggregazione come i mercati umidi asiatici, avrebbero potuto divenire i primi focolai di future epidemie. Le ricerche condotte da Shi Zhengli e altri colleghi sui pipistrelli, ci mostrano come fossero noti anche gli ospiti serbatoio più probabili di una futura minaccia pandemica. La stessa famiglia dei Coronavirus è stata oggetto d’attenzione da parte dei ricercatori da decenni; nonostante il quasi totale disinteresse dei Governi. Tutto questo veniva già spiegato anche a livello divulgativo da autori come David Quammen, il quale nel 2012 nel suo bestseller Spillover “predisse” persino in che modo avrebbe potuto emergere, quella che oggi conosciamo come Covid-19.

Nessun complotto dunque: è la scienza che può risultare spesso predittiva. In quest’ottica si comprendono meglio le precedenti affermazioni di Obama, il quale affermò correttamente, che «potrebbe e probabilmente arriverà un momento in cui avremo una malattia aerea mortale. E per consentirci di affrontarla in modo efficace, dobbiamo costruire un’infrastruttura – non solo qui a casa, ma a livello globale – che consenta di vedere rapidamente, isolarla rapidamente, rispondere rapidamente».

Conclusioni

Abbiamo visto come il filmato in oggetto non dimostra affatto che la pandemia di Covid-19 sarebbe stata pianificata da dei cospiratori finanziati dai banchieri ebrei. Conferma invece quanto sapevamo già sulla proprietà predittiva delle conoscenze scientifiche; un elemento sempre carente nelle narrazioni “alternative”. Credenze di questo sono piuttosto pericolose, perché potrebbero promuovere l’avvento di governanti sempre più lassisti, che di fronte ai pericoli preferiscono non fare niente, piuttosto che essere considerati dagli elettori complici di fantomatici complotti. Infatti i teorici del complotto non ci spiegano mai come dovrebbero comportarsi i governanti in questi casi: ignorando sistematicamente eventuali minacce sanitarie? Considerando qualsiasi emergenza come provocata da un gruppo di cospiratori? Magari dando la colpa a dei banchieri ebrei?

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social.

