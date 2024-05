Paul Auster è morto: addio allo scrittore della Trilogia di New York

Paul Auster è morto. Lo scrittore della Trilogia di New York è deceduto all’età di 77 anni per un cancro ai polmoni. L’amico di famiglia Jacki Lyden ha fatto sapere all’agenzia France Presse che è morto a Brooklin, circondato dai suoi cari. La moglie Siri Hustvedt aveva fatto sapere che aveva un tumore l’anno scorso. Autore di una trentina di libri, è stato tradotto in quaranta lingue. Auster ha studiato letteratura francese, italiana e inglese alla Columbia University. Poi ha lavorato a traduzioni a Parigi prima che l’eredità del padre gli permettesse di dedicarsi alla scrittura. Il suo primo romanzo di successo è stato L’invenzione della solitudine nel 1982, mentre la Trilogia di New York comincia nel 1997. Auster ha lavorato alla sceneggiatura del film Smoke, due film che ha poi diretto con Wayne Wang. Nell’aprile 2022 ha perso il figlio Daniel Auster, 44 anni, avuto dalla scrittrice Lydia Davis, sua prima moglie.

