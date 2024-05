La conduttrice Rai Serena Bortone sarà ospite a Verissimo

Domenica 5 maggio, per la prima volta a Verissimo, ci sarà ospite la giornalista televisiva Serena Bortone. Ad annunciarlo è il programma stesso sui social. Dal 2023 Bortone è al timone di Chesarà…. ed è balzata alle cronache per aver rivelato la cancellazione del monologo di Antonio Scurati dal suo programma. «Come avrete letto nel comunicato stampa, nella puntata di questa sera di Che sarà era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io», aveva scritto la giornalista sui social. Dopo le polemiche la conduttrice aveva letto, in diretta, il monologo cancellato. Probabilmente l’argomento verrà toccato anche nel salotto della tv concorrente, da Silvia Toffanin.

